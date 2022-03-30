Altan Gördüm o davayı kaybetti

Er Er Mimarlık şirketi, oyuncu Altan Gördüm ile hafriyat temizliği için anlaşma sağladığını fakat ücretlerini alamadığını iddia ederek dava açtı. Gördüm, "Sözleşmedeki madde imza atıldıktan sonra eklenmiştir" dediği davayı kaybetti.

Hayati ARIGAN

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‘Hayat Bilgisi’, ‘Kavak Yelleri’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Beni Böyle Sev’ gibi yapımlarda rol alan Altan Gördüm, 2018 yılında kurduğu ve geçen yıl devrettiği inşaat şirketi nedeniyle mahkemelik olmuştu.

Er Er Mimarlık, Bebek’teki Türk Telekom binasının hafriyat, temizlik ve ince işlerinin yapılması için anlaştığı Altan Gördüm’den ücretlerini alamadığı iddiasıyla icra müdürlüğüne başvurarak oyuncuya 52 bin 824 liralık icra takibi başlatmıştı. Ancak Gördüm’ün itirazı üzerine takip durunca, şirket bu defa ‘itirazın iptali’ istemiyle dava açmıştı.

İDDİALARI REDDETTİ

Oyuncu mahkemede verdiği ifadesinde, “Mimarlık şirketiyle bahsi geçen sözleşmeyi imzalamadım. Sözleşme olarak sunulan belgedeki imza bana ait fakat sözleşmede tahrifat yapılmıştır. Sözleşmedeki madde imza atıldıktan sonra eklenmiştir. Bu nedenle borçlu değilim. Ben hukukçu değilim hukuki değerlendirmeyi avukatım yapacaktır” dedi.

DAVAYI KAYBETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme raporlar doğrultusunda mimarlık şirketini haklı bularak Altan Gördüm'’ün 50 bin lira ve yüzde 20 oranında ödeme yapmasına hükmetti.

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