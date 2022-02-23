Arda Kural: Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, '2. Sayfa' programına konuk oldu. 'Emret Komutanım' dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kariyerine ilk olarak Kral TV’de VJ olarak başlayan, ardından 2000’li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan ‘Eyvah Kızım Büyüdü’de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım' ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü.

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan Arda Kural, ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

“EMRET KOMUTANIM’ SETİNDE ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI”

Kural, canlı yayında şunları söyledi: “Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. ‘Emret Komutanım’ setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar.”

“Piyasadan alacağımızı alamıyorduk. Dizi tutunca bir toplantı yapıldı ve ‘Biz ne istersek onu yapacağız. Biz istersek paranızı vermeyebiliriz’ demeye başladılar. Ben de buna karşı çıktım. Ben haksızlığa gelemem. İlk kırılma noktam galiba namaz kılmaya başladığım süre… 7 yıl namaz kıldım. O baskıyla ilk kırılma oldu. Bana ‘sen dinci mi oldun’ demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir güçteyim.”

“SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI”

“Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladı. TikTok’ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım.”

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kural, “Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak” dedi.

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