Ashton Kutcher’ın yeni ve eski eşi aynı reklam filminde

Hollywood'un ünlü isimlerinden Ashton Kutcher'ın eski eşi Demi Moore ve şu anki eşi Mila Kunis bir GSM firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Ashton Kutcher’ın eşi Mila Kunis ve eski eşi Demi Moore, aynı reklam filminde buluştu.

Ünlü isimler, GSM şirketi AT&T Fiber için yeni ve eğlenceli bir reklamda rol alırken Mila Kunis, reklamda Demi Moore ile ‘çok ortak noktası’ olduğu konusunda şaka yaptı.

Reklamda, 38 yaşındaki Mila Kunis ve 59 yaşındaki Demi Moore, lise buluşmalarında kendilerini canlandırdılar.

SUPER BOWL İÇİN ÇEKİLDİ

Reklam filminin Super Bowl için çekildiği de aktarıldı.

Reklam, sunucunun En Beğenilen Mezun ödülünü duyurmasıyla başlar, Mila Kunis ve Demi Moore’un her ikisi de alıcı olduklarını varsayar.

Farklı masalarda ödülün kendilerine verileceğine inanan Moore ve Kunis’i arkadaşları ikna eder ve sahneye çıkmak üzere ayağa kalkar. Ancak sonra ödülün başka birine verileceğini fark ederler ve durumu toparlamaya çalışırlar.

İlginç bir ikilinin tek bağlantısının Ashton Kutcher olmadığı, aynı zamanda ikisinin de Los Angeles’taki Fairfax Lisesi’ne gittiği aktarıldı.

ET Online’a konuşan Kunis, reklam için fikirler üretirken Moore’a ulaştığını söyledi.

“AT&T ile yaptığım ilk işbirliği toplantımda Demi’nin aynı zamanda bir Fairfax Lisesi mezunu olduğunu keşfettik” dedi.

Us Magazine’e göre, Kunis liseden 2001’de mezun olurken, Moore 1970’lerin sonlarında okulu bıraktı.

Moore, 2000 yılında Bruce Willis’ten boşandıktan sonra 2005’ten 2013’e kadar Kutcher ile evliydi.

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