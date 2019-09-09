Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Demet Evgar’dan Avlu paylaşımı

Avlu dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Dizinin hayranları ise yeni sezona dair ayrıntıları merak ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin senaryosunu Oya Yüce ve ekibi kaleme alıyor. Diziseverler merak ediyor: Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Avlu dizisinin Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar’dan Avlu paylaşımı geldi. Avlu dizisinin yeni sezonunun Eylül ayında yayına başlaması bekleniyor, diziden yeni fragman henüz yayınlanmadı. Avlu hayranları şimdilik Demet Evgar’ın Avlu paylaşımı ile yetiniyor.

DEMET EVGAR’DAN AVLU PAYLAŞIMI

AVLU SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

AVLU SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

Zerrin’in vurulmasının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret’in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret’i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz’in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret’in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.