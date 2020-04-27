Ayşe Hatun Önal kimdir? Ayşe Hatun Önal nereli ve kaç yaşında?

Sonunda albümünün çıkış parçası olan Çeksene Elini ile uzun süre kendisinden bahsettiren ve bir dönem ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan birlikteliği magazin dünyasında gündem olan Ayşe Hatun Önal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayşe Hatun Önal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

AYŞE HATUN ÖNAL KİMDİR?

Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Borsa Lisesi'nden mezun olan Önal, Eskisehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2. sınıftayken bıraktı. Anadolu Üniversitesi'nde okurken özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Ayşe Hatun Önal, 1999 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilerek modellik hayatına başladı.

Uzun süre modellik yaptıktan sonra Can Gürzap'tan diksiyon dersleri alarak kariyerine sunuculukla devam etti. 2003 yılında en büyük hayali olan müzik dünyasına, “Sonunda” adlı albümü ile adım attı. Piyasaya çıkan albümünün çıkış parçası olan “Çeksene Elini”nin sözlerini de kendisi yazdı. 1.81 metre boyundaki sanatçı Aslan burcudur.

Albümleri:

Sonunda – 2003

Sustuysam – 2008

Çak Bi Selam – 2014

Güm Güm – 2015

Selam Dengesiz – 2017

Ödülleri:

2008 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Elektronik Müzik Albümü (Sustuysam)

2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi kadın Pop Müzik Sanatçısı (Ayşe Hatun Önal)

2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En iyi Düet Şarkısı (Güm Güm)

2015 – İstanbul, Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri – Yılın En Popüler Şarkıcısı (Ayşe Hatun Önal)