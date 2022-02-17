Ayşecan Tatari kızının doktorundan gelen mesajı ifşa etti

Ayşecan Tatari'nin kızının göz kontrolünü yapan doktor, sosyal medyada arkadaşına göndereceği "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla oyuncuya gönderdi. Tatari de gelen mesajı ifşa ederek tepki gösterdi. Oyuncunun paylaşımının ardından hastane yönetimi harekete geçti.

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‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteri ile tanınan Ayşecan Tatari, önceki gün 1,5 yaşındaki kızı Müjgan’ı göz muayenesi için hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından evine giden oyuncu, doktordan yanlışlıkla kendisine gelen mesajı görünce şoke oldu.

MESAJI ARKADAŞINA ATMAK İSTERKEN OYUNCUYA GÖNDERDİ

Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari’nin kızıyla ilgili “Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum” ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla oyuncuya gönderdi.

Instagram hesabından doktorun mesajını ifşa eden Ayşecan Tatari, “Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan’ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü hastasıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıkla. Nasıl? Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?” dedi.

Tatari’nin kısa sürede gündem olan paylaşımının ardından hastane yönetimi harekete geçti. Oyuncuya ulaşan yetkililer, süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Tatari, gerekli yerlere şikayette bulunacağını belirtti.