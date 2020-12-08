Ayşecan Tatari’ye gelen eleştiriler eşi Edip Tepeli’yi çıldırttı

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, iki ay önce anne oldu. Instagram hesabında Müjgan adını verdiği kızıyla ve doğumuyla ilgili fotoğraflar paylaşan Tatari’nin son paylaşımına tepki geldi.

Suda doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari’yi bazı takipçileri eleştirdi. Bazı yorumlar da hayli ağırdı.

Eşini doğumda yalnız bırakmayan oyuncu Edip Tepeli ise bazı takipçilere yılmadan yanıt verdi.

Bir takipçisi Tatari’ye “Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır, yanlış çok yanlış” yazdı. Bu yorum Edip Tepeli’yi kızdırdı. Tepeli eşine olumsuz yorum yazanlara tek tek yanıt verdi.

“DELİRECEĞİM!”

İşte Tepeli’nin verdiği yanıtlardan bazıları:

* Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.

* Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim!

* Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.

* Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.

Ayşecan Tatari, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşmüştü:

* Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim. Doğum hikayemdeki bütün kadınların olduğu bir tane koyarım diyordum; dördümüzün olduğu… Doktorum Şermin Hanım, Müjgân'ın ebesi Setenay, ben ve tabi doulam Pelin. Doğumhanenin kapısında yan yana verilmiş bir zafer pozu. Size onlardan bahsetmek için…

* Öyle bir fotoğrafımız yok. Doğumhaneye de inmedik hiç ama zaten bu süreçte emin olduğum tek şey; doğum, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Önce Pelin… İlk o eklendi hikayemize. 20'li haftalarımızda tanıştık Bodrum'da, 30'lu haftalarda eğitimlere başlamak üzere sözleştik ve bu esnada da birlikte yoga yaptık haftada iki gün.

* ‘Doula’ kelimesinin eski Yunanca’da sözlük karşılığı, ‘köle kadın’ demekmiş. Sevmiyorum bu manasını. Şimdi karşılığı ‘doğum destekçisi’ ki bu da yetersiz bir tanım. Daha doğrusu bence; tıbbi olarak size hiç bir müdahalede bulunmayan ve o an sizin neye ihtiyacınız varsa, sizin için o olan.

* Şimdi Pelin'e sorsanız; bütün iyi doulalar gibi, doğum için aslında bir doulanın şart olmadığını, insanın sadece bedenine ve bebeğine güvenmesi gerektiğini ve her kadının içinde bu gücün olduğunu söyleyecektir. Ben size diyorum ki; şart!