Azra Akın: “Bir senedir işimden uzağım, çok özledim”

2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli Azra Akın, önceki alış veriş yaparken basın mensupları tarafından görüntülendi. Oğlu Demir'i uyutup kısa bir alışveriş yapmaya geldiğini dile getiren Akın, “Setleri çok özledim. Yaklaşık bir senedir işimden uzağım, oğlum Demir ile yakından ilgilendim, önümüzdeki aylarda bir yaşını dolduracak bende gelen teklifleri artık kabul etmeye başlayacağım. Özellikle müzikal bir tiyatro olursa çok isterim. Dans etmek de çok istiyorum. Benim için çok güzel olur” İfadesinde bulundu. Ayrıca bir televizyon kanalında yayınlanacak olan program ile izleyicinin karşısına geçeceğini de sözlerine ekledi.