Bahar Süer kimdir? Bahar Süer nereli ve kaç yaşında?

Bahar Süer, 1985 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Avrupa Avrupa adlı dizi ile geçen Bahar Süer hakkında merak edilenler haberimizde... Bahar Süer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Mücella karakterini canlandıran Bahar Süer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bahar Süer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BAHAR SÜER KİMDİR?

Bahar Süer, 13 Şubat 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

“Ve Medeia Ve Mediha Ve Zehra” oyunuyla 2012 Arda Kanpolat En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Nezahat karakterini canlandırdığı Avrupa Avrupa dizisi ile yaşayan Bahar Süer, ardından Seksenler ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde rol almıştır.

Bahar Süer şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Mücella karakterine hayat veren Bahar Süer, 1.67 metre boyunda, 57 kilo ve Kova burcudur.

Bahar Süer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Mücella) (TV Dizisi)

2017 – Yeni Gelin (Nazgül) (TV Dizisi)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2014-2016 – Seksenler (Emel) (TV Dizisi)

2013 – Avrupa Avrupa (Nezahat) (TV Dizisi)