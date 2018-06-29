Barış Akarsu kimdir? Nasıl vefat etti? Barış Akarsu 39 yaşında

Barış Akarsu kimdir? Nasıl vefat etti? Barış Akarsu 39 yaşında

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu ölüm yıl dönümünde anıldı. Peki Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu aramızdan ayrılalı ne kadar oldu? İşte Yalancı Yarim dizisiyle popüler olan genç şarkıcı Barış Akarsu ile ilgili az bilinenler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Barış Akarsu kimdir? Kaç yaşında vefat etti? sorularının yanıtları haberimizde. Yalancı Yarim dizisiyle popüler olan genç şarkıcı Barış Akarsu, ölümünün 9. yılında anılıyor. İşte Barış Akarsu’nun kısa bir hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler…

Geçirdiği bir trafik kazası sonucunda 5 gün yoğun bakımda kalan ve 4 Temmuz 2007’de hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu’yu, tanınan isimlerin yanı sıra, Twitter kullanıcıları da unutmadı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Amasra'da başlayan merhum şarkıcı ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Lise yıllarında profesyonel yelkencilik sporu ile de uğraşan Akarsu'nun müzik kariyerine başlaması Amasra'ya gelen müzisyenler sayesinde gerçekleşti. Gitar, klavye ve mızıka ile başlayan müzik serüveni Ankara'da bazı barlarda garsonluk ve solistlik yapmasıyla devam etti. Akıllarda Yalancı Yarim adlı televizyon dizisiyle yer edinen Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında birinci olarak ismini duyurdu.

Ünlü oyuncu Merve Sevi ile başrolleri paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Tarık karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen Barış Akarsu, 28. doğum gününde Bodrum'a giderken yanındaki iki arkadaşıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Arkadaşları olay yerinde hayatını kaybederken genç şarkıcı kalbi durmuş vaziyette hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalışan Barış Akarsu, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 4 Temmuz 2007 tarihinde kaybederek aramızdan ayrıldı.



BARIŞ AKARSU UNUTULMADI

Barış Akarsu için duydukları üzüntüyü dile getirmeye çalışan yüzlerce insan, #BarışAkarsu hashtagiyle ünlü sanatçıyı andılar. Tanınan isimlerden ise Ceyhun Yılmaz’ın yanı sıra, Yalancı Yarim dizisinden rol arkadaşı Cavit Çetin de hashtage katılım gösterdiler.

9. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu, ailesi ve yakınları tarafından ölümünün 9’uncu yılında memleketi Bartın’da anıldı.

Doğum günü olan 29 Haziran’da Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu, 4 Temmuz 2007 yılında yaşamını yitiren Barış Akarsu’nun ailesi ve hayranları, Amasra’daki Kültür Park’ta bir araya geldi.

Burada, Akarsu’nun “Islak Islak”, “Gözlerin” ve “Amasra” şarkılarını seslendiren grup, Amasra Şehir Mezarlığı’na yürüdü. Törende, sanatçının mezarına karanfil bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Yürüyüşe, “Mekanın cennet olsun canım oğlum. Seni çok seviyorum” yazılı çiçekle katılan anne Hatice Akarsu da gazetecilere yaptığı açıklamada, sevenleriyle oğlunun vefatının 9. yılında bir araya geldiklerini belirtti.

“Barış’a söz verdim”

Barış’ı sevenlerin, bir kez daha onun etrafında toplandığını ifade eden anne Akarsu, “Rahmetli oğlumu 9. ölüm yılında anıyoruz. Barış’ın mezarına herkes gelmeyi çok istiyor, onların yüreklerinin, kalplerinin burada olduğunu biliyorum. Bizi bırakmayan bu güzel yüreklerin hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

“Rabbim benden oğlumu aldı ama onun yerine torunumu verdi.” diyen Hatice Akarsu, “Her yıl üzüntüyü, mutluluğu, kederi her şeyi yaşıyorum ama dimdik ayakta durmalıyım çünkü Barış’a söz verdim. Allah’ım onu cennetine layık eylesin. Ölüm hepimiz için, bu dünyanın yalan olduğunu Barış küçüklükten beri söylerdi.” ifadesini kullandı.

Akarsu’nun içinde bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007’de Bodrum Torba Kavşağı’nda bir kamyonla çarpışmış, araçta bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, özel hastanede tedavi altına alınan sanatçı da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.