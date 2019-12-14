Barzani’nin torunu İstanbul gecelerinde

Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi Eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani’nin İngiltere’de eğitim gören torunu Mesud Barzani, dün gece İstanbul’daki bir eğlence mekanında görüntülendi.
Mesrur Barzani’nin oğlu Mesud Barzani, şarkıcı Ebru Gündeş’in de sahne aldığı geceye, kız arkadaşı ile katıldı.
8 kişilik masa ayırttığı gözlenen Mesud Barzani’nin yanındakilerin de korumaları ve arkadaşları olduğu öğrenildi.
Sahnedeki Ebru Gündeş’ten bir ara istek şarkıda bulunduğu gözlenen torun Mesud Barzani’nin, gece boyunca parçalara zaman zaman ayağa kalkarak da eşlik ettiği görüldü.
AVRUPA’DA YAŞIYOR
Dede Mesud Barzani’nin 4 çocuğundan Mesrur Barzani’nin oğlu olan Mesud Barzani İngiltere’de yaşıyor.
Londra’da üniversite öğrenimi gören torun Mesud Barzani’nin, Kerkük’ün yanı sıra sık sık İstanbul’a geldiği ve eğlence hayatının müdavimlerinden olduğu biliniyor.