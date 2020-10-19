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Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi
Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi
Oyuncu Begüm Birgören, 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi. Begüm Birgören, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Magazin 19 Ekim 2020 - 10:10

Oyuncu Begüm Birgören, 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile evlendi. Çiftin nikâhı Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyıldı.

Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, alyanslarını unuttuğunu belirterek “Yüzükler rol aldığım tiyatronun kulisinde kaldı. Hemen aldırdık. Sahneden inip bir gün sonra nikah salonunda olmak enteresan” dedi.

Begüm Birgören’in paylaşımı.

Mehmet Cemil, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından “Sevgilim” yazarak paylaşan Begüm Birgören’e “Her şey seninle güzel sevgilim” diyerek karşılık verdi.

Son güncelleme: 10:13 - 19.10.2020