Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında?

Begüm Birgören, 1982 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Seher Vakti dizisi ile yaşayan Begüm Birgören hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Vurgun dizisinde, Asya karakterini canlandıran Begüm Birgören hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Begüm Birgören kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

İlk olarak 2005 yılında Seher Vakti dizisiyle kamera karşısına çıkan Begüm Birgören, daha sonra Kırık Kanatlar, Kara Yılan, Ömre Bedel, Ağır Roman: Yeni Dünya, Kaçak, Bir Deniz Hikayesi ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda yer almıştır.

Şu sıralar FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Vurgun dizisinde Asya karakterine hayat verene Begüm Birgören 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Başak burcudur.

Ödülleri:

2013 – Lions Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu – Sonbaharı Beklerken – Sadri Alışık Tiyatrosu

Begüm Birgören’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vurgun (Asya) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (İnci) (TV Dizisi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – Göl Zamanı (Elif) (TV Dizisi)

2013 – Kendime İyi Bak (Yeşim) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Kaçak (TV Dizisi)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2009 – Ömre Bedel (Ömür) (TV Dizisi)

2008 – Ali'nin Sekiz Günü (Zeynep) (Sinema Filmi)

2008 – Mert ile Gert (Aslı) (TV Dizisi)

2008 – Nokta (Elif) (TV Dizisi)

2007 – Karayılan (Elvan) (TV Dizisi)

2006 – Kırık Kanatlar (Ayşe) (TV Dizisi)

2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)

2005 – Seher Vakti (TV Dizisi)