Bir Zamanlar Çukurova yayın günü belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova hangi gün başlayacak? (Fragman izle)

Bir Zamanlar Çukurova, dizi severlerin şimdiden ilgisini çekmeyi başardı. 1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümüyle 13 Eylül Perşembe 20.00’de ATV’de yayınlanacak
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK FRAGMANI
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Yeni sezonda atv ekranında yer alacak olan, yapımcılığını TİMS&B Productions’ın, üstlendiği “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi merakla bekleniyor. Yapımcılığını TİMS&B Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur’un yer aldığı “Bir Zamanlar Çukurova” yakında atv’de!