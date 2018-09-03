Bir Zamanlar Çukurova yayın günü belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova hangi gün başlayacak? (Fragman izle)

Bir Zamanlar Çukurova yayın günü belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova hangi gün başlayacak? (Fragman izle)

Yeni sezona bomba gibi yepyeni diziler geliyor. Bir Zamanlar Çukurova, ATV'de yayınlanacak. Başrollerinde Vahide Perçim, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı dizi güçlü oyuncu kadrosu, mekânları ve kostümleriyle görücüye çıktı. Peki Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

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Bir Zamanlar Çukurova, dizi severlerin şimdiden ilgisini çekmeyi başardı. 1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümüyle 13 Eylül Perşembe 20.00’de ATV’de yayınlanacak

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK FRAGMANI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Yeni sezonda atv ekranında yer alacak olan, yapımcılığını TİMS&B Productions’ın, üstlendiği “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi merakla bekleniyor. Yapımcılığını TİMS&B Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur’un yer aldığı “Bir Zamanlar Çukurova” yakında atv’de!