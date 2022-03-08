Biran Damla Yılmaz: İstedikleri şey sadece sevgi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Silivri'deki bir barınağa giderek köpekleri besledi. Barınaktaki hayvanların sahiplenilmesi için sevenlerine çağrıda bulunan Yılmaz, "İstedikleri şey sadece sevgi. Hadi bize ihtiyacı olan çocukların sesi olalım" ifadelerini kullandı.

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Hayvanlara olan sevgisi ile bilinen oyuncu Biran Damla Yılmaz, Silivri Canları Barınağı’nı ziyaret etti. Daha önce oradan bir köpek de sahiplenen Yılmaz, saatlerce hayvanları besledi ve onlarla oyunlar oynadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, barınaktaki köpeklerin sahiplenilmesi için hayranlarına çağrıda bulundu.

“ONLARIN SESİ OLALIM”

Biran Damla Yılmaz, paylaşımında “Yüzlerce çocukla tanıştım. İstedikleri şey sadece sevgi. Onlarla yüz yüze gelince kendi adıma ve insanlık adına çok utandım. Hadi bize ihtiyacı olan çocukların sesi olalım. Onların koşulsuz sevgisi ile şifa bulalım” ifadelerini kullandı.





BİRAN’IN YENİ AŞKI

Öte yandan Biran Damla Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilişkisi biten Çağrı Telkıvıran’la yeni bir aşka yelken açtı.

İlk olarak Kuruçeşme’de bir mekanda eğlenirken görüntülenen Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran, geçen hafta sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın doğum günü partisine el ele katıldı.

Muhabirlerin ikiliye, “Geçen günlerde birlikte görüntülendiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz, şimdi el ele geldiniz” demesi üzerine çift, “Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar, yanlış hatırlıyorsunuz” cevabını vermişti.