Brad Pitt, gönlünü 35 yaşındaki İsveçli şarkıcıya kaptırdı

Angelina Jolie'den olaylı bir şekilde boşanan ve çocukların velayeti konusunda da tartışmalı bir sürece giren ünlü aktör, gönlünü İsveçli şarkıcıya kaptırdı.

Sozcu.com.tr

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The Sun’ın haberine göre Lykke Li ile Brad Pitt bir yemekte bir arada görüldüler. Çiftin temsilcilerine ulaşılmaya çalışılsa da herhangi bir açıklama gelmedi.

Gösteri dünyasından haberler paylaşan Hollywood Life da 58 yaşındaki aktör ile 35 yaşındaki İsveçli şarkıcı Lykke Li’nin yeni bir mekanda birlikte yemek yediklerini paylaştı.

The Sun ayrıca, yapımcı Jeff Bhasker ile 6 yaşında bir oğlu olan Lykke Li’nin Brad’in evine arabayla üç dakika uzaklıkta olduğunu belirtti.

Brad Pitt’e yakın kaynaklar, bundan kısa bir süre önce ise oyuncunun henüz yeni bir ilişkiye hazır olmadığını, kariyerine odaklandığını belirtmişti.

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