Burak Sergen için kritik karar!

Burak Sergen, Işıl Sergen ile olan 19 yıllık evliliklerini üç yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Evliliklerinin bitirmelerinin ardından, eski eşine Sergen soyadını kullanması için önce izin verdiğini belirten oyuncu, “Artık buna rızam yoktur” demişti.

60 yaşındaki oyuncu, “Aramızda husumet oluştu. Soyadımı kullanması, özel ve sosyal hayatımda soruna yol açacaktır” diyerek Aile Mahkemesi'ne başvurmuş ve dava açmıştı. Gizlilik kararı aldırılan dava bugün görüldü.

TANIK DİNLENDİ

Aile Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen davada, Burak Sergen'in yakın dostu tanık sıfatıyla dinlendi. Oyuncunun neden soyadını kullanmak istemediğini mahkeme huzurunda tekrarlayan Zafer K. adındaki tanık, çıkışta corona virüsüne yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

DOKTORLAR KARARSIZ

Burak Sergen’in tedavisinin hâlâ yoğun bakımda devam ettiğini, durumunun ciddiyetini koruduğunu fakat olumsuz bir durum gerçekleşmediğini aktardı. Yakın dostu olan tanık, sabah hastaneye gittiğini belirterek, “Burak Sergen'in tedavi sürecinde çok bunaldığını ve doktorların oyuncuyu entübe edip etmemek arasında kararsız kaldıklarını, tartıştıklarını” dile getirdi.

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