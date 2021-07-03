Büyük ustaya veda… Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam’ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti. Büyük usta için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Orhan Gencebay, İlyas Salman, Kartal Tibet’in manevi oğlu Civan Canova, Kartal Tibet’in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

Usta oyuncunun tabutunun önünde bulunan fotoğraftaki “Ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasaydı” sözleri dikkat çekti.

Canova, törenin salgın önlemleri kapsamında dar kapsamlı bir katılımla yapıldığını söyledi.

Ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından cenaze namazı kılındı. Usta oyuncu öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kartal Tibet’in cenaze töreni öncesi, 3 Temmuz 2000’de hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal da mezarı başında eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ile kızı Ezo Sunal ve severleri tarafından anıldı.

Sunal ve Tibet, kariyerleri boyunca 56 filmde birlikte çalışmıştı.



“ÖRNEK BİR KARAKTERDİ”

Bakan Ersoy, “Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

“SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise, “Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sanatçı Orhan Gencebay ise, “Tarihi kahramanları bize yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak kişiler onlar. Allah gani gani rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara’da 1938’de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200’e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet’in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmler Yeşilçam’ın klasikleri arasına girdi. Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara’nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

56 FİLMİ YÖNETTİ

‘Karaoğlan’ filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak’ın çizgi kahramanı Tarkan’ı sinemada canlandırdı. ‘Sarmaşık Gülleri’ ve ‘Boş Çerçeve’ gibi birçok melodramda, ‘Zambaklar Açarken’, ‘Çalıkuşu’ gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam’ın efsaneleri arasında girdi.

İlk kez 1977’de ‘Tosun Paşa’ filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal’ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk sinemasına 200’e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006’da ‘Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’ ve ‘Amerikalılar Karadeniz’de 2’ adlı filmin yönetmenliğini üstlenmişti.

