Çağatay Akman, Öykü Uslu’ya iki ay boyunca yaklaşamayacak

İstanbul Cihangir’de 23 Temmuz’da iddiaya göre şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu’nun evine giderek kendisiyle konuşmak istedi. Uslu'nun konuşmayı kabul etmemesi üzerine Akman bir süre kapının önünde bekledi.

“SİZİ CİHANGİR’DE BARINDIRMAM”

Akman, evin önünden ayrılmayınca Uslu, kendisine gitmesini söylemek için sokağa çıktı. İddiaya göre ikili arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü ve Akman Uslu’yu darbederek, “Sizi Cihangir’de barındırmayacağım. Seni öldüreceğim” diye tehdit etti.

Yaşananlar üzerine dün öğle saatlerinde oyuncu Öykü Uslu, avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na giderek, Çağatay Akman hakkında nöbetçi Aile MahkemesiEne, koruma tedbir kararı için talepte bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Çağatay Akman hakkında iki ay süreyle ‘önleyici tedbir’ uygulanmasına karar verdi.

Buna göre şarkıcı Akman, Öykü Uslu’ya karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşamayacak, iletişim yoluyla rahatsız edemeyecek.

İHLAL EDERSE 10 GÜNE KADAR ZORLAMA HAPSİ UYGULANACAK

Akman hakkında, tedbir kararını ihlal ettiği takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak.