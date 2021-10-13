Cem Yılmaz’ın üç NFT’si satıldı
Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı üç NFT, yaklaşık 160 bin TL'ye yeni sahiplerinin oldu.
Cem Yılmaz’ın satışa çıkardığı NFT’ler satılmaya başladı. Sanatçının 3 NFT’si yaklaşık 160 bin TL’ye satıldı.
Stand up gösterileri ve sinema filmeriyle ünlü sanatçı Cem Yılmaz, son günlerde çizerlik yönüyle de gündemde… Sanatçının 3 çalışması “OpenSea” isimli bir platformda satıldı.
NFTleri WhiskyBath adlı bir kullanıcı ile Rıza Selçuk saydam ve Okan Uckun satın aldı.