Cem Yılmaz’ın üç NFT’si satıldı

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı üç NFT, yaklaşık 160 bin TL'ye yeni sahiplerinin oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem Yılmaz’ın satışa çıkardığı NFT’ler satılmaya başladı. Sanatçının 3 NFT’si yaklaşık 160 bin TL’ye satıldı.

Stand up gösterileri ve sinema filmeriyle ünlü sanatçı Cem Yılmaz, son günlerde çizerlik yönüyle de gündemde… Sanatçının 3 çalışması “OpenSea” isimli bir platformda satıldı.

NFTleri WhiskyBath adlı bir kullanıcı ile Rıza Selçuk saydam ve Okan Uckun satın aldı.