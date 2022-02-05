Ceylan Ertem doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti: Haram ola

Geçen gün yıllardır bir kadının tacizine maruz kaldığını anlatan şarkıcı Ceylan Ertem, bu sefer evine gelen doğalgaz faturasını görünce çileden çıktı. Sosyal medya hesabından 3 bin 786 liralık faturayı paylaşan şarkıcı, "Bu işin artık suyu çıktı. Haram ola" dedi.

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Şarkıcı Ceylan Ertem’in 5 yıldır kendisini takıntılı bir şekilde her yerde takip eden bir kadınla ilgili anlattıkları tüyler ürpertmişti.

Ceylan Ertem, şehir fark etmeksizin her konserine gelen, tatile gittiği yerlerde karşısına çıkan ve kendisi için İzmir’den İstanbul’a taşınan bu takıntılı hayranının son olarak cinsiyet değiştirip erkek olduğunu anlatmıştı.

Ceylan Ertem, “Cinsiyet ameliyatını benim için yaptığını yazdı. Bir dönem sevgilim olduğunda ‘Bana bu nasıl yaparsın’ diye mesaj gönderdi. Yaşadığım köyü öğrenmiş. Bu (önceki) akşam ‘Hayranıyım’ diyerek bir restorana benim evime gönderilmesi için yemek siparişi vermiş. Böylece tam adresimi öğrenmiş. Korkuyorum. Covid durumum geçince savcılığa gideceğim” demişti.

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Şarkıcı bu sefer de evine gelen doğalgaz faturasına sitem etti.

“SİZ BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?”

Instagram hesabından 3 bin 786 lira gelen doğalgaz faturasını paylaşan Ceylan Ertem, “Arkadaşlar, bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız, salonda 1 petek yanıyor. Denemek istedik, kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum, kusura bakmayın” dedi.

“BİR KİRA BEDELİ FATURALARA GİDİYOR”

“Bu parayı kolay kazanmıyoruz” diyen şarkıcı, sözlerini ” Doğalgaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor. İnanılır gibi değil, çok çok can sıkıcı. Herkese kolaylıklar dilerim bu şartlarda” diyerek tamamladı.

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