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Ceylan Ertem Youtube programına başladı: İlk konuk Haluk Levent

Ceylan Ertem'in birçok isimle düetler gerçekleştirerek sunacağı 'Duyuyor Musun?' adlı 13 bölümlük programın ilk bölümü YouTube'da yayımlandı. Programın ilk konuğu Haluk Levent oldu.

Yayınlanma: 15:03 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ceylan Ertem Youtube programına başladı: İlk konuk Haluk Levent

Ceylan Ertem, YouTube’da ‘Duyuyor Musun?’ adlı eğlence programına başladı. 13 bölüm sürecek programın ilk konuğu Haluk Levent oldu. Ertem ve Levent, ‘Odam Kireçtir Benim’, ‘Başka Türlü Bir Şey’ ve ‘Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını’ parçalarını yorumladı.

İlk bölümün haberini sosyal medya hesabından duyuran Ertem, şu ifadeleri kullandı:

“Duyuyor musun?’ yayında! İlk konuğum Haluk Levent. Harika orkestramız da cabası. 3 harika eser yorumladık, tatlı tatlı da sohbet ettik. Çok heyecanlıyım. Yorumlarınızı bekliyorum. Çaylar, kahveler eşliğinde açın bakalım.”

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