Chris Hemsworth Avustralya’ya 1 milyon dolar bağışladı

Marvel'ın ünlü oyuncusu Chris Hemsworth, Avustralya'da aylardır süren ve söndürülemeyen yangınlarla mücadele edenleri desteklemek için 1 milyon dolar bağışladı.

Avustralya’daki büyük yangınla mücadele edenlere bir destek de ünlü oyuncu Chris Hemsworth’ten geldi. Instagram sayfasından yayınladığı bir videoda hayranlarına destek çağrısında bulunan Hemsworth, 1 milyon dolar bağışta bulundu.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, “Sizin gibi ben de Avustralya’daki yangınla mücadele edenleri desteklemek istiyorum. Ailem ve ben bir milyon dolarlık katkıda bulunuyoruz. Umarım buna siz de dahil olursunuz. Her bir peni çok önemli, dolayısıyla ne kadar katkıda bulunursanız minnettar olacağız.” dedi.

Avustralya’da eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda 19.8 milyon arazi küle döndü, 25 kişi ve binlerce hayvan ise hayatını kaybetti. Son günlerde devam eden yağışlarla birlikte bazı bölgelerdeki yangınlar söndürülse de tehlikenin hala devam ettiği bildirildi.