Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

Dün akşam ekranlarda olan Survivor finalinde en çok konuşulan isimlerinden biri de Danla Bilic oldu. Survivor şampiyonu olan Cemal Can ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları, ‘Danla Bilic kimdir’ sorusunu internette aratmaya başladı. İşte Survivor Cemal Can’ın yakın arkadaşı olan Danla Bilic’in hayatı…

Dün akşam tüm Türkiye Survivor finaline kilitlendi. Milyonlarca kişinin izlediği Survivor finalde şampiyon Cemal Can oldu. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yakın arkadaşı olan Cemal Can'ı Galataport'ta yapılan finalde yalnız bırakmadı. Danla Bilic ile Cemal Can'ın şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadığı gözlerden kaçmadı. Peki, Danla Bilic kimdir, kaç yaşındadır?

DANLA BİLİC KİMDİR?

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.