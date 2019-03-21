Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dilan Çiçek Deniz’den cesur poz
Dilan Çiçek Deniz’den cesur poz
Show TV ekranlarında her pazartesi günü izleyiciyle buluşan Çukur isimli dizide 'Sena' isimli karaktere hayat veren genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Deniz'in paylaşımına beğeni yağdı.
Magazin 21 Mart 2019 - 09:43

Çukur dizisinde Sena karakteriyle beğeni kazanan Dilan Çiçek Deniz,  önceki geçe rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun doğum günü partisine katıldı. Katıldığı partiden fotoğraf paylaşan Deniz beğeni topladı. Bir süredir oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Deniz bu sefer yaptığı cesur paylaşımla gündeme geldi. Deniz uzun çizmeleri ve bacak şovuyla takipçilerinden tam not aldı. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu kıyafetini Bensu Soral'ın seçtiğini söyledi: “Bensu'nun zevkine çok güveniyorum. Styling için artık onunla birlikteyim” dedi.

Son güncelleme: 10:30 - 21.03.2019
Etiketler