Dilan Çiçek Deniz’den cesur poz

Çukur dizisinde Sena karakteriyle beğeni kazanan Dilan Çiçek Deniz, önceki geçe rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun doğum günü partisine katıldı. Katıldığı partiden fotoğraf paylaşan Deniz beğeni topladı. Bir süredir oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Deniz bu sefer yaptığı cesur paylaşımla gündeme geldi. Deniz uzun çizmeleri ve bacak şovuyla takipçilerinden tam not aldı. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu kıyafetini Bensu Soral'ın seçtiğini söyledi: “Bensu'nun zevkine çok güveniyorum. Styling için artık onunla birlikteyim” dedi.

