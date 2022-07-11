Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Lindsay Lohan Bodrum’da

Hollywood’un ünlü film yıldızlarından ABD’li Lindsay Lohan tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Yeni eşi ile evlendikten sonra ilk tatil tercihini turistik ilçeden yana yapan Lohan tatili ile ilgili fotoğrafları kendisine ait sosyal medyadan paylaştı.

Yaşar ANTER

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Hollywood'un ünlü film yıldızlarından ABD'li Lindsay Lohan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir butik otele yerleşen ve 11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan tatil anılarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ EŞİ İLE BİRLİKTE GELDİ

‘Komik Tuzak' ve ‘Kötü Kızlar' adlı filmleriyle tanınan 36 yaşındaki Lohan'ın yaz tatili için iki haftalığına Bodrum'a geldiği ve kendisine geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Bader Shammas'ın eşlik ettiği belirtildi.

MAVİ YOLCULUĞA ÇIKACAK

Lohan'ın birkaç gün sonra kiraladığı Bodrum tipi gulet yat ile 3-4 gün sürecek ve Gökova ile Hisarönü körfezlerinde sürecek mavi yolculuğa çıkacağı belirtildi.