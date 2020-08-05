Ebru Aykaç kimdir? Ebru Aykaç nereli, kaç yaşında?

Ebru Aykaç, 1975 doğumludur. 2002 yılında Sırlar Dünyası / Sır Kapısı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ebru Aykaç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ebru Aykaç nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Elimi Bırakma dizisinde Serap karakterine hayat vermiş olan Ebru Aykaç hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Ebru Aykaç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

EBRU AYKAÇ KİMDİR?

Ebru Aykaç, 7 Şubat 1975 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur. Mezuniyetinin ardından oyunculuk eğitimi alan Ebru Aykaç, 2002 yılında Sırlar Dünyası / Sır Kapısı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Yağmur Zamanı, Beyaz Yalan, Güneşi Beklerken, Binbir Gece, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Dabbe, Beşinci Boyut, Şeytan, Babam İçin, Rüzgarın Kalbi, Hayatımın Rolü, Kırlangıç Fırtınası gibi yapımlarda rol alan Ebru Aykaç'ın Oruç Aykaç ile evliliğinden Almila Koza adında bir kızı bulunmaktadır.

Ebru Aykaç son olarak Elimi Bırakma dizisinde Serap karakterine hayat vermişti.

Ebru Aykaç'ın rol aldığı diziler:

Elimi Bırakma (Serap Cenk, 2018)

Kırlangıç Fırtınası (Meryem Turaboğlu, 2017)

Rüzgarın Kalbi (Mualla, 2016)

Beyaz Yalan (Asude Hanım, 2015)

Güneşi Beklerken (Demet, 2013)

Hayatımın Rolü (2012)

Babam İçin (2012)

İzmir Çetesi (Destina, 2011)

Nefes (Çimen, 2009)

Gece Sesleri (Rengigül Ortaçlı, 2008)

Şifacı (Berre, 2006)

Taşların Sırrı (Sevinç, 2006)

Binbir Gece (Yasemin, 2006)

Arka Sokaklar (Sermin, 2006)

Şeytan (Mine, 2005)

Beşinci Boyut (Selin/Yeşim, 2005)

Yağmur Zamanı (Şule, 2004)

Büyük Buluşma (Melek, 2004)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Fatma, 2002)

Ebru Aykaç'ın rol aldığı filmler:

Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Kösem Sultan, 2015)

Dabbe (Hande, 2005)

Ebru Aykaç'ın rol aldığı TV filmleri:

Kelebek (2007)

Perde (2005)