Ece Erken isyan etti: ‘Ambulans 40 dakikada geldi’

İstanbul’da öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi sunucu Ece Erken, kocasının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Erken, özel bir hastaneye ait ambulansın 40 dakikada geldiğini belirtirken, firari şüphelileri görenlerin de ihbar etmesini istedi.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'de toprağa verilmesinin ardından eşi Ece Erken, Twitter ve Instagram’da paylaşımlarda bulundu.

Ünlü sunucu yaptığı paylaşımda, eşinin öldürüldüğü restoran yakınında özel bir hastane olduğunu, ambulansın ise çok geç geldiğini öne sürerek, “Katil hem o 5 kişiden oluşan alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans. Allahınızdan bulun” paylaşımında bulundu.

“KOCAM KAN KAYBINDAN ÖLÜYOR”

Katillerin Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli kişiler olduğunu öne süren Erken, “Görenler, yardım yataklık yapanları görenler emniyete gitsin, Allah rızası için” ifadelerini paylaştı.

Ece Erken’in paylaşımları şöyle devam etti:

* Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor.

* Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım.

İlginizi Çekebilir En zor veda... Ece Erken eşinin tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu: Keşke ben ölseydim