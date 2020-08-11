Ece İrtem kimdir? Ece İrtem nereli ve kaç yaşında?

Ece İrtem, 1991 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisiyle geçen Ece İrtem hakkında merak edilenler haberimizde... Ece İrtem nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Gizem karakterini canlandıran Ece İrtem hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ece İrtem kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 5 Ocak 1991 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi de alan Ece İrtem; ilk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisi ile yaşadı. O Hayat Benim, Şeref Meselesi, Kertenkele Yeniden Doğuş, Payitaht Abdülhamid, Zengo, Paramparça ve Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan Ece İrtem, şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Gizem Sezer karakterine hayat veren Ece İrtem, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Oğlak burcudur.

Ece İrtem’in rol aldığı diziler:

Bay Yanlış (Gizem Sezer, 2020)

Yeni Gelin (Afet Bozok, 2017-2018)

Payitaht Abdülhamid (Robina, 2018)

Kertenkele Yeniden Doğuş (Nurhayat, 2016)

Paramparça (2015)

Şeref Meselesi (2014)

O Hayat Benim (2014)

Kaçak Gelinler (2014)

Ece İrtem’in rol aldığı filmler:

Zengo (Menkıbe, 2020)