Edis rekor kırdı

Son döneme söylediği şarkılarla damgasını vuran Edis, geçtiğimiz günlerde Zorlu PSM'de ‘An’ albümünün lansman konserini verdi. Tam 4000 kişiyle Zorlu PSM'nin rekorunu kıran Edis için hayranları sabah saatleri itibariyle uzun kuyruklar oluşturdu

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Sahne tasarımı için 1 ay, 60 kişilik ekiple hazırlık yapılan konser için yaklaşık 500 bin lira harcandı. Dansları için 8 kişilik bir ekip kuran Edis, 45 gün boyunca günde 4 saat kareografi çalıştı.

Jet faciasında kaybettiği arkadaşının ailesi geldi!

Geçtiğimiz aylarda Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı’yla yakın arkadaş olan Edis’i dinlemeye Burcu’nun eşi, anne ve babası da katıldı. Led ekranda fotoğrafını gösteren Edis gözyaşlarına hakim olamadı ve ‘Dur De’ şarkısını Burcu için okudu.

Seksi dans, hayranları çıldırttı!

Sezen Aksu'ya ait olan ‘Seni Yerler' şarkısında vokalisti Aybüke Albere’yle yaptığı seksi dans şovu konser alanındaki 4000 kişinin çığlıklarına sahne oldu. konsere damgasını vuran o anlar objektiflere böyle yansıdı!

Konser rekoru kıracak!

Bitmek bilmeyen sahne performansıyla kendisini izleme gelenlere seyir zevki yaşatan Edis, yaz ayları boyunca da Türkiye’yi karış karış gezecek. Seçime kadar 30 konser anlaşması yapan Edis, şimdiden tüm rekorları kırmaya geliyor.

Erkin Koray'a ait Gün Ola Harman Ola şarkısını ustalarına ithaf eden Edis, şarkı boyunca tüm sanatçıların fotoğrafını da barkovizyonda gösterdi.