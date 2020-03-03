Emre Basalak kimdir? Emre Basalak nereli ve kaç yaşında?

Emre Basalak, 1979 doğumludur. İlk olarak 2002 senesinde yayınlanan Ekmek Teknesi isimli dizi ile oyunculuk serüvenine adım atan Emre Basalak hakkında merak edilenler haberimizde... Emre Basalak nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Emre Basalak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EMRE BASALAK KİMDİR?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları’nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Ekmek Teknesi dizisi ile yaşamış; Köprü ve Deniz Yıldızı dizilerinde de rol almıştır. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığı’nca ödüle layık görülen Emre Basalak, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterine hayat vermektedir. Emre Basalak, 1.79 metre boyunda, 77 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2018 – Bit Yeniği – Direklerarası Seyirci Ödülleri – En İyi Yönetmen Ödülü

2013 – Kurtuluştan Kuruluşa – Uğur Mumcu Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü

2005 – D21 – Kültür Bakanlığı (TOMEB) Ödülü

Emre Basalak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Gündüz Bey) (TV Dizisi)

2017 – Bir Pazar Sonrası (Sinema Filmi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (TRT Çocuk Programı)

2009 – Deniz Yıldızı (Volkan) (TV Dizisi)

2008 – Usta (Sinema Filmi)

2007 – Köprü (TV Dizisi)

2002 – Ekmek Teknesi (TV Dizisi)