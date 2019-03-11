Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk nereli ve kaç yaşında?

Engin Öztürk, 1986 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi ile geçen Engin Öztürk hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Engin Öztürk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Ömer karakterini canlandıran Engin Öztürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Engin Öztürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Engin Öztürk daha sonra Hatırla Gönül, Hayat Yolunda, Muhteşem Yüzyıl ve Behzat Ç. dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Ömer Aladağ karakterine hayat veren Engin Öztürk, 1.90 metre boyunda, 84 kilo ve Terazi burcudur.

Engin Öztürk'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yüzleşme (Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Günalp) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Kerem) (TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Yolunda (Cem) (TV Dizisi)

2013 – Çanakkale Yolun Sonu (Sinema Filmi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Selim) (TV Dizisi)

2012 – Behzat Ç. (Emre) (TV Dizisi)

2010 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Selim) (TV Dizisi)