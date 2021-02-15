22 yıla kadar hapsi isteniyordu… Necati Şaşmaz beraat etti

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını habersiz olarak kaydettiği ve boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Nagehan Şaşmaz’ın avukatı, Necati Şaşmaz’ın cezalandırılmasını istedi. Sanık Necati Şaşmaz’ın avukatı ise, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Necati Şaşmaz’ın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

NECATİ ŞAŞMAZ SES KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Nagehan Şaşmaz ile Necati Şaşmaz’ın evli oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları belirtilerek, boşanma davalarının derdest olduğu kaydedildi.

Tarafların birlikte yaşadıkları sırada Necati Şaşmaz'ın müşteki Nagehan Şaşmaz ile müşterek evlerinde yaptığı konuşmaları müştekiden habersiz olarak cep telefonuna kaydettiği ve bu şekilde 11 adet ses kaydı yaptığı anlatıldı.

Necati Şaşmaz’ın müşteki Nagehan Şaşmaz’ın haberi olmadan ona ait cep telefonunu aldığı belirtilerek, WhatsApp programına ilişkin QR kod okutarak kendi bilgisayarından WhatsApp web uygulaması açıp müştekinin yazışmalarını takip etmeye başladığı aktarıldı.

Necati Şaşmaz’ın boşanma davasına ilişkin dosyaya verdiği dilekçe ekinde bu ses kayıtlarını ve WhatAapp yazışma çıktılarını ibraz ettiği kaydedildi.

İddianamede, Necati Şaşmaz’ın “kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından toplamda 8 yıldan 22 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.