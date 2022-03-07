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Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü, saçlarını kısacık kestirdi

Oyuncu Ezgi Mola, imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Mola'nın yeni saçları ise akıllara 25 yıl önceki imajını getirdi.

Yayınlanma: 09:33 - 07 Mart 2022 Güncellenme:
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Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü, saçlarını kısacık kestirdi

‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin yanı sıra ‘Alice’ müzikalinde de yer alan Ezgi Mola, saçlarını kısacık kestirdi.

Mola, yeni imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.


“ŞAKACIKTAN YAPTIM SANDIYSANIZ ÜZÜLÜRÜM”

Oyuncu, “Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem” dedi.

Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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