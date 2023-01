Ezhel ‘Parti kuracağım’ dedi, adını açıkladı

Sosyal medya hesabından parti kuracağını belirten rapçi Ezhel'in paylaşımı gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rapçi Ezhel, Twitter hesabından ileride siyasete atılmayı düşündüğünü ve parti kuracağını duyurdu.

“İSMİ CAN PARTİ OLSUN”

Ezhel paylaşımında, “Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli photoshop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir” ifadelerini kullandı.

Rapçinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Bir kullanıcının hazırladığı logoyu beğenen Ezhel, “Budur ya. İzin verirseniz resmi logomuz bu olsun” dedi.

Ezhel daha sonra da “Canım dediklerinin canını almayacağı bir Türkiye için Can Parti” diyerek İbrahim Tatlıses’in ‘Canım Dediklerim’ şarkısını paylaştı.