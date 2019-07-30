Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Ölene Kadar adlı dizide Selvi karakterini canlandıran Fahriye Evcen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Fahriye Evcen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya’da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezundur.



2006 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Fahriye Evcen, ilk sinema deneyimini ise 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Hasret, Yalancı Bahar, Veda, Kurt Seyit ve Şura ve Çalıkuşu, Aşk Sana Benzer, Evim Sensin, Aşk Tutulması ve Cennet gibi yapımlarda roller almıştır.

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen’in Karan isminde bir oğlu bulunuyor. Fahriye Evcen, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

Ödülleri:

2013 – YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Sinema Oyuncusu – Evim Sensin

2013 – MGD 19. Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Evim Sensin

2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sinema Kadın Oyuncusu – Evim Sensin

Fahriye Evcen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Ölene Kadar (Selvi Nardan) (TV Dizisi)

2017 – Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 – Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 – Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 – Takiye: Allah’ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

2009 – Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi)

2007 – Cennet (Kız) (Sinema Filmi)

2006 – 2010 – Yaprak Dökümü (Necla) (TV Dizisi)

2006 – Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)