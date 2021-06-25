Faruk Saraç ismi de silindi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun adı değişti. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi.

“Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun adının İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmeine, Yükseköğretim Kanununun ek 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

2010 YILINDA KURULDU

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı tarafından 2010 yılında Bursa’da kuruldu.

1852 yılında, ipekli kumaş ve halı üretimi yapmak için kurulan Fabrika-i Hümayun binasını büyükşehir belediyesinden 30 yıllığına kiralayan Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı, 29 yıldır boş duran binayı restore edip Tasarım Meslek Yüksek Okulu’na dönüştürdü.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Vakıf ardından, 1913 – 14 yıllarında Dikimevi olarak kullanılan ardından cumhuriyetin ilk yıllarından 2009’a kadar Cankurtaran Zührevi Hastalıklar Hastanesi olarak kullanılan Ahırkapı Feneri’nin yanı başındaki binaları moda tasarım, eğitim merkezi ve müze olarak kullanılmak amacıyla 30 yıllığına intifa hakkı karşılığı kiraladı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bina Moda Akademisi ve Tasarım Yüksek Okulu olarak hizmete açıldı. 9 Mayıs 2015’te gerçekleştirilen açılış töreninde kurdeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan kesmişti.

Ünlü modacı Faruk Saraç’ın kurucusu olduğu Bursa merkezli Tasarım Meslek Yüksekokulu 2019 yılında Medipol’e devredildi. Vakfın kullanım hakkını aldığı İstanbul ve Bursa’daki iki yapı da böylece Medipol’e geçmişti.

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