Fatih Portakal da Altın Kelebek adaylığından çekildi

Bir şampuan firmasının sponsor olduğu "Altın Kelebek Ödülleri" için adı geçen sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın ardından ekranların sevilen yüzü Fatih Portakal da adaylıktan çekildiği bir paylaşım yaparak duyurdu. Gelen tepkilerin ardından aday gösterilen diğer isimlerin nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.

“Altın Kelebek Ödülleri” adı altında “yılın enleri” ödüllerine gazeteci olarak aday gösterilen Didem Arslan Yılmaz, “bu tiyatronun içinde yer almak istemem” diyerek duruma tepki göstermişti. Yılmaz’ın gösterdiği tepkinin ardından bir çıkışta sunucu Fatih Portakal’dan geldi.

OYUNUNUZUN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM

Yılmaz’ın gösterdiği tepkinin ardından FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’da aday olduğunu öğrenince adaylıktan çekildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Didem Aslan'ın düşündüğü gibi” diyen Portakal, “Oyununuzun parçası olmak istemiyorum” dedi. Fatih Portakal’ın yaptığı paylaşım şu şekilde: “Altın Kelebek'e aday adayi olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan'ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarim. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum”

