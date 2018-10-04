Feride Hilal Akın kimdir? Feride Hilal Akın nereli ve kaç yaşında?

Müzisyen, pop müzik şarkıcısı, dizi oyuncusu Feride Hilal Akın, 18 Haziran 1992 doğumludur. Sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken Feride Hilal Akın'ı gelin daha yakından tanıyalım... Feride Hilal Akın kimdir, nerelidir?

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Feride Hilal Akın Sosyal Medya üzerinde sıkça dinlenilen müzisyenler arasında. Genç şarkıcı aynı zamanda dizi oyunculuğu da yapıyor. Şu sıralar Show televizyonunda yayınlanan Yeni Gelin dizisinde, Asiye ve Kalender'in biricik kızları, Hazar'ın başının püsküllü bela kardeşi Şirin Bozok karakterini canlandıran Feride Hilal Akın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Feride Hilal Akın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FERİDE HİLAL AKIN KİMDİR?

Feride Hilal Akın, 18 Haziran 1992, İstanbul doğumlu. Uzun yıllardan itibaren Ankara’da yaşayan Feride Hilal Akın liseyi burada bitirmiştir. İlk sahne çalışmasına 17 yaşında başlamıştır.

Feride Hilal Akın sosyal medyadan yaptığı müzik paylaşımları ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Enbe Orkestrası ile çıkardığı Bilir mi? şarkısı çok sevildi. İlyas Yalçıntaş gibi isimlerle düet yapan Feride Hilal Akın’ın Gizli Aşk şarkısı da büyük çıkış yakaladı.

Feride Hilal Akın’ın, ilk oyunculuk deneyimi, Yeni Gelin dizisindeki Şirin karakteridir. Diziye; Yeni Gelin’in jenerik müziğini söylemek için stüdyodayken dizinin hem yönetmeni hem de yazarı Ersoy Güler'le tanışmasıyla dahil olmuştur.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Yeni Gelin’de, Ferhat'ın, fettan Şirin'i; enerjik, delidolu, eğlenceli bir karakter olan Şirin Bozok karakterini canlandıran Feride Hilal Akın, 1.68 metre boyunda 54 kilo ve İkizler burcudur.

Feride Hilal Akın’ın rol aldığı diziler;

– Yeni Gelin dizisi(Şirin Bozok) – 2017

Albümleri;

– Gizli Aşk (Hakan Tunçbilek)

– Bilir mi? (Enbe Orkestrafası