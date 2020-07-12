Gizem yüzünü denizde yıkıyor!

Oyuncu Gizem Karaca, tekne tatilinden yaptığı paylaşımlarla hem etkileyici fiziğini gözler önüne seriyor hem de bu tatile dair dikkat çekici ayrıntılar paylaşıyor.

Kısa bir süre önce tatile çıkan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de tatiline ortak eden oyuncu Gizem Karaca, teknede tatilin nasıl olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor.

Karantina sürecini evinde geçiren ve normalleşme sürecinin başlamasının ardından pek çok ünlü isim gibi tatile çıkan Gizem Karaca, burada da salgından korunmak adına tekne tatilini tercih etti.

Bir yelkenli ile mavi tura çıkan ve tekne tatiliyle ilgili paylaşımlarda bulunan Karaca, güne erkenden merhaba dediğini “Sabah yüzünü denizde yıkamak… saat 07.30” notuyla gösterdi.