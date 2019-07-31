Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül nereli ve kaç yaşında?

Gülçin Ergül, 1985 doğumludur. Bir dönemin ünlü müzik grubu Hepsi ile adını duyuran Gülçin Ergül hakkında merak edilenler haberimizde... Gülçin Ergül nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Gülçin Ergül hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gülçin Ergül kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2000’lerin başında kurulan Hepsi adlı müzik grubunun üyesi olan ve daha sonra yollarını ayıran Gülçin Ergül, Pera Güzel Sanatlar Akademisi’nde piyano eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda AKM Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk korosunda yer aldı. Gülçin Ergül, çocukluğunda Kuş adam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda çocuk dansçı olarak yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun oldu.

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı.

2007 yılında başlayan iki sezon süren Hepsi 1 isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. Gülçin Ergün, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır. Gülçin Ergül, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Akrep burcudur.