Gülçin Ergül’ün klibindeki kaza sahnesi gerçek oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi. Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısının klibindeki kaza sahnesinin gerçekleşmesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

“NABIZ YOK, NEFES YOK”

Gülçin Ergül’ün bir ay önceki ‘Birbirimize İyi Gelmiyoruz’ şarkısındaki detay ise şoke etti.

Şarkıcı, parçanın klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu.

Klipte Gülçin Ergül’ün arabanın önünde ve içinde, “Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok” sözlerini söylemesi dikkat çekti.