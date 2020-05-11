Gülden Mutlu kimdir? Gülden Mutlu nereli ve kaç yaşında?

Emre Aydın’ın 2012 yılında çıkarmış olduğu albümümün çıkış parçası olan “Soğuk Odalar”ın söz yazarı ve bestecisi olan Gülden Mutlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Gülden Mutlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

GÜLDEN MUTLU KİMDİR?

Gülden Mutlu, 2 Ocak 1984 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında şarkı sözleri yazmaya başlayan Gülden Mutlu, üniversite yıllarında İzmir'de çeşitli mekanlarda sahne aldı, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu konserlerde keman çaldı. 2 yıl Ege Ordu Komutanlığı’nın sanatçılığını da üstlenen Mutlu, 2008-2012 arası restoran sahibi eşi ile Londra’da yaşadı. Londra’da yerel koronun şefliğini yaptı, parlamento da sahne aldı. Londra’nın ilk kadın şefi olarak adı gazetelerde geçti. Şarkı demoları için Türkiye’ye geldi ve Emre Aydın ile tanıştı.

Emre Aydın’ın 2012 yılında çıkardığı albümün çıkış parçası Soğuk Odalar’ın söz yazarı ve bestecisi olan Gülden Mutlu'nun 2010 doğumlu Melisa adında bir kızı vardır.

Albümleri:

Sen Yokken Olanlar

Single’ları:

Unutamam Dedin (2012)

Uzun Lafın Kısası (feat. Bahadır Tatlıöz & Ozan Doğulu) (2016)

Bye Bye (2016)

Açık Yara (2017)

Ne Biliyorsun Hakkımda (ft. Aşkım Kapışmak) (2017)

Ben Seni Böyle mi Sevdim? (2018)

Çiçek Gibi (2018)

Kandırmışlar Aşk Diye (2019)

Mendil (2019)

Yakarım İstanbul’u (2019)

Klipleri:

“Soğuk Odalar” (ft. Emre Aydın)

“Unutamam Dedin”

“Yatsın Yanıma”

“Gel de Yak”

“Uzun Lafın Kısası (feat. Bahadır Tatlıöz & Ozan Doğulu)

“Bye Bye”

“Açık Yara”

“Ne Biliyorsun Hakkımda” (ft. Aşkım Kapışmak)

“Ben Seni Böyle mi Sevdim?”

“Çiçek Gibi”

“Kandırmışlar Aşk Diye”

“Mendil”

“Yakarım İstanbul’u”

Ödülleri:

2013 – 1. Türkiye Müzik Ödülleri- En İyi Düet – Emre Aydın & Gülden Mutlu – Soğuk Odalar