Gwyneth Paltrow lüks evinin kapılarını kameralara açtı

Oyunculuğuyla beraber oluşturduğu sağlık markası Goop ile de dikkat çeken Gwyneth Paltrow; 30.000 dolarlık duş başlığı, elle boyanmış duvar kağıdı ve bir de spas içeren lüks Montecito malikanesinin kapılarını Architectural Digest dergisi için açtı.

Sozcu.com.tr

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Başarılı ekran kariyerinin ardından sağlık markası Goop ile iş hayatına devam eden Paltrow’a bu atılımı bir söylentiye 150 milyon dolarlık bir servet de kazandırdı.

Bu nedenle, yıldızın kendisine Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Prens Harry ve Meghan Markle’ın da evlerinin olduğu Montecito, California’da yeni bir malikâne alması sürpriz değil.

Oscar ödüllü yıldız, Architectural Digest ile hayranlarını lüks tasarımlı evine konuk etti. Lüks alanda gösterişli bir mutfak, oturma odası, 30 bin dolarlık duş sistemi ile hidromasajlı küvet ve Paltrow’un iyi dolaşım için gerekli olduğunu vurguladığı özel bir spa bulunuyor.

Paltrow ve TV yapımcısı kocası Brad Falchuk’un 2016 yılında evi hemen hemen 5 milyon dolara satın almış ve kapsamlı tadilatlara başlamıştı.

Goop patronu evini gezdirirken, Coldplay solisti Chris Martin ile evli olduğu ve İngiltere’de yaşadığı dönemden nasıl ilham aldığını da sık sık vurguladı.

Paltrow’un malikânesinde en dikkat çeken bölüm banyo ve spa oldu. Musluklar tek başına 30.796 dolardan fazlaya mal olmuş.

Ayrıca, spayı her gün kullandığını itiraf eden Paltrow, “Buranın bizim evimiz olduğuna inanamıyorum” diyerek kendini çimdiklediğini itiraf ediyor.

Iron Man yıldızı, videoda çocukları için en sevdiği yemeklerden de bahsetti: “Oğlumun en sevdiği yemek; hindi köftesi veya hindi yahnisi.”

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