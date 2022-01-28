Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Nişanlım’ yorumu

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan popçu Hadise, sevgilisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Nişanlım" yorumunu yazdı.

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Mehmet Dinçerler’in geçen günlerde 3 milyon liralık yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul eden Hadise, sevgilisinin son paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler, takım elbiseli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Dinçerler’in paylaşımına Hadise “Nişanlım” yorumunu yaptı.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ”

Hadise verdiği bir konserinde anne olma istediğini dile getirerek, “Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz” ifadelerini kullanmıştı.