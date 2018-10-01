Hakan Yılmaz kimdir? Hakan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Hakan Yılmaz, 6 Aralık 1969 doğumlu ve Rizelidir. İlk sahne deneyimini ilkokul öğrencisiyken Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Bugüne kadar pekçok projede yer alan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz'ı gelin daha yakından tanıyalım. Hakan Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır?

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Kanal D’nin sevilen dizisi Koca Koca Yalanlar’da dürüst, tutumlu ve kendisini ailesine adamış ancak hayatına eşinden başka bir kadının dahil olmasıyla alt üst olan Ahmet karakterine hayat veren Hakan Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hakan Yılmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAKAN YILMAZ KİMDİR?

6 Aralık 1969 tarihinde Rize’de doğan Hakan Yılmaz, ilkokul sıralarındayken piyeslerde oynamaya başladı. Lise yıllarında dans dersleri aldı, ardından 3 yıl dans dersleri verdi. Konservatuara girmek istediyse de kazanamayan Yılmaz, amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında oynadı. 1988 yılında TRT’de yayınlanan Pazar 88 programında ilk kez ekranlarda görünmeye başladı. Askerlik görevi sırasında 15 ay boyunca fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde yer alarak gösterilere çıktı. Askerlik görevini tamamlamasının ardından Antalya’ya yerleşen Hakan Yılmaz, burada Çizgi Tiyatrosu’nda 2 yıl boyunca sahneye çıktı. Ardından İstanbul’a yerleşti ve Teyfik Gelenbe Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. 1999-2004 yılları arasında yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide Teoman Acaroğlu karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Hakan Yılmaz, 2004-2005 yılları arasında Sevgili Karım adlı tiyatro oyununda İstanbul ve Anadolu’da 75 oyun oynadı. 2007-2009 yılları arasında Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakteri ile beğeni topladı. Uzun süre ekranlardan uzak olan Yılmaz, şimdilerde Koca Koca Yalanlar adlı dizide Ahmet karakterini canlandırmaktadır.

1.78 metre boyunda ve 72 kilo olan Hakan Yılmaz Yay burcudur. Aslen Rizeli olan Hakan Yılmaz, ilk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yapmış ancak 2009 yılında boşanmıştır. Bu evliliğinden bir kızı bulunan Yılmaz, 2013'te Elif Yılmaz ile ikinci evliliğini yapmıştır.

Hakan Yılmaz’ın rol aldığı filmler ve diziler:

Cesur Hemşire – 2013

Böcek – 2013

Ali Ayşe’yi Seviyor – 2013

Bana Bir Soygun Yaz – 2012

Pis Yedili (dizi) – 2011

Yahşi Cazibe (dizi) 2010-2012

Gülmek Yasak – 2010

Kanal(İ)zasyon – 2009

Gerilim Olur musun? – 2009

Yalancı Romantik – 2008-2009

Avrupa Yakası – 2007-2009

Komedi Dükkanı – 2007-2008

Deliler – 2007

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım – 2007

Baba Oluyorum – 2007

Erkeksen Seyret – 2006

Hababam Sınıfı Üç Buçuk – 2005

Şans Kapıyı Kırınca – 2005

Kısmet (dizi) – 2005

Uy Başuma Gelenler (dizi) – 2004

Küçük İbo – 2000

Yangın Ayşe – 2000

Sıdıka – 2000

Ayrılsak da Beraberiz (dizi) – 1999-2004