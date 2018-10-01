Hakan Yılmaz kimdir? Hakan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Kanal D’nin sevilen dizisi Koca Koca Yalanlar’da dürüst, tutumlu ve kendisini ailesine adamış ancak hayatına eşinden başka bir kadının dahil olmasıyla alt üst olan Ahmet karakterine hayat veren Hakan Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hakan Yılmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
HAKAN YILMAZ KİMDİR?
6 Aralık 1969 tarihinde Rize’de doğan Hakan Yılmaz, ilkokul sıralarındayken piyeslerde oynamaya başladı. Lise yıllarında dans dersleri aldı, ardından 3 yıl dans dersleri verdi. Konservatuara girmek istediyse de kazanamayan Yılmaz, amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında oynadı. 1988 yılında TRT’de yayınlanan Pazar 88 programında ilk kez ekranlarda görünmeye başladı. Askerlik görevi sırasında 15 ay boyunca fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde yer alarak gösterilere çıktı. Askerlik görevini tamamlamasının ardından Antalya’ya yerleşen Hakan Yılmaz, burada Çizgi Tiyatrosu’nda 2 yıl boyunca sahneye çıktı. Ardından İstanbul’a yerleşti ve Teyfik Gelenbe Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. 1999-2004 yılları arasında yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide Teoman Acaroğlu karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Hakan Yılmaz, 2004-2005 yılları arasında Sevgili Karım adlı tiyatro oyununda İstanbul ve Anadolu’da 75 oyun oynadı. 2007-2009 yılları arasında Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakteri ile beğeni topladı. Uzun süre ekranlardan uzak olan Yılmaz, şimdilerde Koca Koca Yalanlar adlı dizide Ahmet karakterini canlandırmaktadır.
1.78 metre boyunda ve 72 kilo olan Hakan Yılmaz Yay burcudur. Aslen Rizeli olan Hakan Yılmaz, ilk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yapmış ancak 2009 yılında boşanmıştır. Bu evliliğinden bir kızı bulunan Yılmaz, 2013'te Elif Yılmaz ile ikinci evliliğini yapmıştır.
Hakan Yılmaz’ın rol aldığı filmler ve diziler:
Cesur Hemşire – 2013
Böcek – 2013
Ali Ayşe’yi Seviyor – 2013
Bana Bir Soygun Yaz – 2012
Pis Yedili (dizi) – 2011
Yahşi Cazibe (dizi) 2010-2012
Gülmek Yasak – 2010
Kanal(İ)zasyon – 2009
Gerilim Olur musun? – 2009
Yalancı Romantik – 2008-2009
Avrupa Yakası – 2007-2009
Komedi Dükkanı – 2007-2008
Deliler – 2007
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım – 2007
Baba Oluyorum – 2007
Erkeksen Seyret – 2006
Hababam Sınıfı Üç Buçuk – 2005
Şans Kapıyı Kırınca – 2005
Kısmet (dizi) – 2005
Uy Başuma Gelenler (dizi) – 2004
Küçük İbo – 2000
Yangın Ayşe – 2000
Sıdıka – 2000
Ayrılsak da Beraberiz (dizi) – 1999-2004