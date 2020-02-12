Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel’e methiyeler düzdü

Yayınlandığı gün izleyenleri ekran başına kilitleyen Babil dizisinin başrol oyuncusu Halit Ergenç, önceki gün Etiler’de gazetecilerle sohbet etti. Rol aldığı ‘Babil’ dizisindeki bazı sahnelerin kötü örnek teşkil ettiği eleştirileri oyuncuya hatırlatılınca Ergenç, “Mesela hangisi” diye muhabirlere soru yöneltti. Birce Akalay'ın evli bir erkekle beraber olduğu ‘Metres’ sözcüğünün sıkça kullanıldığı hatırlatılınca ünlü oyuncu “İnsanlar tabii ki olan olayları konuşuyor aralarında… Olumsuz bir şey değil ki bu. Sonuçta hikaye içerisinde olan bir olay, lafı da geçiyor. Sadece diziyle alakalı konuşuluyor' diye cevapladı. Dizinin diğer işlerden biraz daha farklı olduğu hatırlatılınca da “Öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz sonuçta” dedi.



Dizi hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Ergenç “Bize ait olmadığını düşündüğümüz şeyler mi? Burada olmadığını, topluma ait olmayıp biz bir şey mi uyduruyoruz” diye konuştu. Konuyu nasıl anlattığımız önemli diyen Ergenç, “Kötü bir şeyi özendirmek ayrı bir şey, kötü bir şeyden bahsederek insanların bunu kafalarında değerlendirmesini ve düşünmesini sağlamak ayrı bir şey” dedi.



Herkesin bir fikri var diyen oyuncu, “Bizim ülkemiz 80 milyon, herkesin bir fikri vardır. Bizde kendi fikrimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu düzgün bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Herkesin fikri de değerlidir bu arada” şeklinde konuştu. Projenin yayınlanmaya başladıktan sonra uzun soluklu olmaz iddialarına Ergenç, “Bunu zaman gösterir, göreceğiz. Biz seviyoruz, severek çalışıyoruz. Umarım seyircimizde sever takip etmeye devam eder” dedi.

Eşi Bergüzar Korel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İşine aşık” sözleri Ergenç'e hatırlatılınca, “Canım benim o” diyerek eşinin paylaşımına karşılık verdi. Hamilelik sürecinde duygusal olduğunu söyleyip, “Müzik dinlediğimde ağlıyorum” diyen Korel’in bu sözleri de Halit Ergenç’e soruldu. Oyuncu “Duygusal olmaması mümkün mü hamile o. Pamuklara sarıyorum onu, canımın içi o' diye cevap verdi. Bebeklerinin isimlerinin henüz belli olmadığını söyleyen Ergenç, “Üçüncü kez baba olmayı ister misiniz?” sorusuna ise “Kısmet, hayırlısı” dedi.