İki yıl önce ‘şükredin’ demişti… Seray Sever elektrik faturasına isyan etti

Sunucu ve oyuncu Seray Sever 4 bin 100 lira gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Sever, "Ben buna sadece ohaa diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullandı.

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5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 lira gelen elektrik faturasını Instagram hesabından paylaştı. Sever, “Ben buna sadece ohaa diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura” diyerek tepkisini dile getirdi.

İKİ YIL ÖNCE “ŞÜKREDİN” DEMİŞTİ

Seray Sever’in isyanı, akıllara iki yıl önceki sözlerini getirdi.

Seray Sever, hayat pahalılığından şikayet edenlere kızarak “En azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım… En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın. Millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı. Üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin” demişti.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de geçen günlerde evine gelen 2 bin 550 liralık elektrik faturasını “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.

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