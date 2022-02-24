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Jennifer Lawrence anne oldu

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Yayınlanma: 11:17 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Jennifer Lawrence anne oldu

Los Angeles’ta doğum yapan Jennifer Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı.

Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney,, 2018’den bu yana birlikte.

Çift, 2019 yılında ABD’nin New England bölgesindeki Rhode Adası’nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.

Lawrence, Forbes dergisinin verilerine göre, 2015 ve 2016 yılında dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu olmuştu.

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