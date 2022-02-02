Jennifer Lopez, paylaştığı görüntülerle yürek hoplattı

Jennifer Lopez, son filmi için tanıtımlara devam ederken New York Times'a verdiği röportaja eşlik eden fotoğraflarla beğeni topladı. Lopez, kalçalarına dikkat çeken Grace Ling tasarımıyla yürek hoplattı.

Sozcu.com.tr

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Jennifer Lopez; Maluma, Jimmy Fallon ve Owen Wilson ile birlikte rol aldığı Marry Me’nin tanıtımını yapmaya devam ediyor. Grace Ling tasarımı eteğini sergileyen Lopez, fotoğrafları Instagram Hikayeler’de paylaştı.

Lopez’in üstündeki esnek ve rahat jarse malzemeden üretilen parça, kalçalara kadar iniyor ve boynun arkasına bağlanan ince askılarla şekilleniyor. Lopez, yıllardır devam ettirdiği karmaşık dans rutinleri ve disiplinli spor programıyla fit vücudunu da sergilemekten kaçınmıyor.

Lopez, son fotoğraflarıyla 194 milyonluk hayran kitlesine de büyük bir pencerenin önünde poz veriyor. Lopez, fotoğrafları paylaşırken New York Times ve resmi Marry Me Instagram sayfasını da etiketledi.

Lopez’in yer aldığı romantik komedi Marry Me, tam da Sevgililer Günü için… Film, 11 Şubat’ta vizyona girecek.

Röportajında kendisinin ve Marry Me karakterinin çok benzer olduğunu söylüyor.

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